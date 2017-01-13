В Кашмире грузовик въехал в школу: погибли дети
13.01.2017 19:31
Пятеро учениц и учитель погибли, еще 30 получили серьезные ранения
Фото: ЕРА
По меньшей мере, пятеро учениц и учитель погибли, еще 30 получили серьезные ранения, когда превысивший скорость грузовик врезался в школу в одном из районов Кашмира (Пакистан). Об этом сообщает Daily Pakistan.
Грузовик, груженный мешками с мукой, съехал с дороги и врезался в школу. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.
Пострадавшие были вытащены из-под завалов, состояние четырех из них считается критическим.
Жертвами стали ученицы четвертого класса.
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