В Кашмире грузовик въехал в школу: погибли дети

Пятеро учениц и учитель погибли, еще 30 получили серьезные ранения

По меньшей мере, пятеро учениц и учитель погибли, еще 30 получили серьезные ранения, когда превысивший скорость грузовик врезался в школу в одном из районов Кашмира (Пакистан). Об этом сообщает Daily Pakistan.

Грузовик, груженный мешками с мукой, съехал с дороги и врезался в школу. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

Пострадавшие были вытащены из-под завалов, состояние четырех из них считается критическим.

Жертвами стали ученицы четвертого класса.

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