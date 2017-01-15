Штаб: Боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ
По состоянию на 18:00 15 января террористы 32 раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из 120 мм минометов боевики обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку.
По Широкино и Марьинке огонь вел также снайпер.
На луганском направлении из 120 мм минометов обстреливали Троицкое. Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия. Из противотанковых ракетных комплексов террористы обстреляли Золотое.
На донецком направлении из 120 мм минометов гибридные войска РФ обстреляли Доламитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.
Как сообщалось ранее, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд грн.
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