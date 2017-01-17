Штаб: Боевики обстреляли позиции ВСУ 41 раз, ранен военный

Террористы вели вели огонь по всем направлением. Один украинский военный ранен

За минувшие сутки гибридные войска РФ 41 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Боевики продолжали обстрели позиций ВСУ на всех направлениях.

На мариупольском направлении и 82 мм минометов террористы вели огонь по Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Гнутово, Марьинке, Водяному, Красногоровке и Широкино.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреля территория Шарив Кут, Станица Луганская и Новозвановка.

На донецком направлении террористы из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

16 января президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, в ходе которого обсуждалось состояние выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе и недопустимая ситуация с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.