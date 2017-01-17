Штаб: Боевики обстреляли позиции ВСУ 41 раз, ранен военный
За минувшие сутки гибридные войска РФ 41 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Боевики продолжали обстрели позиций ВСУ на всех направлениях.
На мариупольском направлении и 82 мм минометов террористы вели огонь по Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Гнутово, Марьинке, Водяному, Красногоровке и Широкино.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреля территория Шарив Кут, Станица Луганская и Новозвановка.
На донецком направлении террористы из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
16 января президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, в ходе которого обсуждалось состояние выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе и недопустимая ситуация с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.
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