Сутки в АТО: погибших нет, ранены двое военных

Двое бойцов АТО подорвались на взрывном устройстве

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Мотузяника, бойцы АТО получили ранения в Попаснянском районе Луганской области в результате подрыва на взрывном устройстве.

На луганском направлении вчера было относительно спокойно. За сутки террористы ни разу не открывали огонь из тяжелого вооружения. После полуночи боевики открыли гранатометный огонь по Новозвановке.

Вечером и ночью пророссийские наемники трижды обстреляли Станицу Луганскую и ее окрестности из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано четыре вражеских обстрела.

На донецком направлении боевики также значительно снизили свою огневую активность. "Единственным исключением стала Авдеевка - здесь боевики около двух часов обстреливали позиции ВСУ из минометов. Огонь при этом велся сразу с двух разных направлений. При этом было выпущено 37 мин" - сказал Мотузяник.

Несколько вражеских обстрелов вчера произошло на Светлодарской дуге, в Зайцево и Опытном.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло шесть вражеских обстрелов, один - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении боевые действия вчера велись в Марьинском районе и на приморских рубежах. "Террористы продолжают стрелять как днем, так и ночью, почти не применяют тяжелое вооружение", - сказал Мотузяник.

Только в Павлополе по позициям сил АТО было выпущено несколько мин. Свою основную активность вчера противник сосредоточил на Павлополе, Гнутово и Широкино.

"Именно на эти пункты приходится 80% всех вражеских обстрелов на мариупольском направлении", - отметил спикер Минобороны.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 31 вражеский обстрел.

За минувшие сутки гибридные войска РФ 41 раз обстреляли позиции сил АТО.

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