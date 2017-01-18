Сутки в АТО: 61 обстрел, потерь среди украинских военных нет
Всего за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Потерь среди бойцов АТО нет.
На мариупольском направлении из 82 мм минометов террористы вели огонь по Чермалык, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из БМП - по Березовому.
Широкино обстрелял снайпер пророссийских наемников.
На луганском направлении из 120 и 82 мм минометов оккупанты обстреляли Троицкое и Новолександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Валуйское, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому огонь вел и снайпер.
На донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пески.
За 16 января погибших среди украинских военных в Донбассе нет, двое военнослужащих получили ранения.
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