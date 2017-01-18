СБУ обнаружила три больших тайника боеприпасов в зоне АТО

Правоохранители сообщили, что в найденных тайниках было обнаружено мины, реактивные огнеметы, гранатометные выстрелы и гранаты Ф-1 с запалом

Сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.











Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители обнаружили пятьсот три дымовые мины калибра 80 мм вблизи села Старый Айдар в Луганской области на заброшенных позициях, а возле села Песчаное сотрудники спецслужбы изъяли из тайника два реактивных огнемета Шмель, сообщают в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в Донецкой области недалеко от города Новогродовка оперативники СБУ обнаружили пять закопанных мин различных модификаций, 70 гранатометных выстрелов и три гранаты Ф-1 с запалом.

16 января 2017 года сообщалось, что сотрудники СБУ в районе проведения АТО обнаружили тайник с военными взрывными устройствами.

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