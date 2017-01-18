В МВД сообщили, кого наказали за трагедию в Княжичах

Из Нацполиции уволены 7 офицеров, в отношении 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания

По результатам служебного расследования перестрелки в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, были уволены из рядов Нацполиции. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, уволен руководитель уголовного розыска г. Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции.

Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили должной коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия.

Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию.

Также должностей лишили ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые ненадлежащим образом проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения.

Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно сообщил о совершении преступления.

От должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершению преступления на территории с. Княжичи.

Еще к 9 полицейским, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, главы Киевской полиции и Шевченковского районного управления полиции города Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.

Вывод служебного расследования направлен в Генпрокуратуру, которая осуществляет досудебное расследование в криминальной производстве по факту трагедии.

Ночью, 4 декабря, в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителейпогибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.

По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК - убийство.

Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации в Княжичах.

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