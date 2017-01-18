Гражданин Шри-Ланки переправлял нелегалов через Украину

Всю группу - мигрантов и их помощников - правоохранители задержали в Закарпатской области, в контролируемом пограничном районе с Румынией

Правоохранительные органы Черниговcкой области задержали организаторов нелегальной переправки мигрантов через государственную границу Украины в Венгрию. Об этом сообщил сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"Полицейские отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Черниговской области обнаружили и совместно с пограничниками задержали группу, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов в ЕС", - отмечается в сообщении.

Главный фигурант дела - гражданин Республики Шри-Ланка, который проживает на Черниговщине, был задержан на железнодорожном вокзале Киева. Во время обыска у него обнаружили 90,5 тыс. грн и $305. Как было установлено следователями, эти средства мужчина получил за организацию переправки в Венгрию трех граждан Индии, которые попали в Украину из России.

Чтобы выполнить задуманное, иностранец вступил в сговор с двумя жителями Ивано-Франковской области. Получив от индийцев $500 задатка, он передал нелегалов своим прикарпатским подельникам, которые и повезли их к западной границе.

Всю группу - мигрантов и их помощников - правоохранительные органы задержали в Закарпатской области, в контролируемом пограничном районе с Румынией.





Фото: cn.npu.gov.ua

Организатора незаконного бизнеса, по решению суда, посадили в СИЗО Чернигова, а его подельников из Прикарпатья отпустили под залог. Нелегалы из Индии помещены в изолятор временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

Сейчас материалы уголовного производства находятся в суде для принятия решения в отношении фигурантов дела и привлечения их к ответственности по статье 332 УК - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, что предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.