В Мексике ученик открыл огонь в школе: есть жертвы

Стрелявший предпринял попытку самоубийства, которая оказалась неудачной

В окрестностях крупнейшего города северо-востока Мексики в частном Американском северо-восточном колледже учащийся открыл огонь. По предварительным данным, подросток убил по меньшей мере трех человек. Об этом сообщает ВВС.

По словам представителя службы гражданской обороны, подросток убил, по меньшей мере, трех и ранил пять человек, открыв огонь по своим одноклассникам.

По другим данным, смерть трех человек пока не подтверждена. Точно известно, что учащийся серьезно ранил двух студентов и преподавателя.

Известно также, что стрелявший предпринял попытку самоубийства, которая оказалась неудачной.

В сентябре в США девушка застрелилась в школе после нападения на ученика.

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