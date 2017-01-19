Штаб: Боевики 37 раз обстреляли позиции ВСУ - двое военных ранены

По Новотроицкому огонь вел снайпер, по Широкино - БМП террористов

За минувшие сутки боевики 37 раз обстреляли силы АТО. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное.

По Новотроицкому огонь также вел снайпер. По Широкино - БМП.

На луганском направлении из минометов 120 мм террористы обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82 мм минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Зайцевого и Авдеевки.

18 января сообщалось, что террористы обстреляли позиции ВСУ 30 раз.

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