Штаб: Боевики 37 раз обстреляли позиции ВСУ - двое военных ранены
За минувшие сутки боевики 37 раз обстреляли силы АТО. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное.
По Новотроицкому огонь также вел снайпер. По Широкино - БМП.
На луганском направлении из минометов 120 мм террористы обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82 мм минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Зайцевого и Авдеевки.
18 января сообщалось, что террористы обстреляли позиции ВСУ 30 раз.
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