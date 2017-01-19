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Двое ранены за сутки у сил АТО, под Луганском - обстрел из ПТРК

19.01.2017 13:06
По опорнику АТО у Новозвановки под Попасной оккупанты били из ПТРК, в остальных эпизодах "ассортимент" прежний - гранатометы, минометы, стрелковое
Двое ранены за сутки у сил АТО, под Луганском - обстрел из ПТРК
Фото: facebook.com/velichko.yuri

За минувшие сутки, 18 января 2017 года, у Вооруженных Сил Украины в зоне боевых действий на востоке страны санитарные потери - двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое наших бойцов получили ранения", - сказал полковник.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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