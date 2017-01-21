Штаб: Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб

Из БМП террористы обстреливали Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер

За минувшие сутки террористы 25 раз обстреляли позиции АТО. Один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении террористы из 82 мм минометов обстреливали полиции ВСУ в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.

На луганском направлении из тех же видов вооружения гибридные войска РФ обстреляли Новозвановку, Сизое и Станицу Луганскую.

20 января сообщалось, что террористы 10 раз обстреляли позиции украинских военных.

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