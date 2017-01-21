В Мариуполе произошло ДТП с участием военных: один человек погиб
21.01.2017 21:24
В Мариуполе в результате ДТП с участием двух бойцов ВСУ один человек погиб, один доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Фото - 0629.com.ua
В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии.
С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.
Как сообщает 0629, ДТП произошло в Кальмиусском районе Мариуполя. Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам - задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя - отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши.
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