В зоне АТО 21 января ни один боец не погиб и не был ранен: карта

В целом за сутки произошло 33 обстрела позиций сил АТО, 21 из которых пришелся на мариупольское направление

Штаб антитеррористической операции констатирует отсутствие потерь в ходе АТО 21 января. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

Он уточнил, что в целом за сутки произошло 33 обстрела позиций сил АТО, 21 из которых пришелся на мариупольское направление.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - уточнил Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении произошло семь обстрелов, один из которых - минометный.

На донецком направлении гибридная армия открывала огонь из минометов по позициям военных в Зайцево. Также боевики активизировались в авдеевской промзоне, где произошли две перестрелки. Одна вооруженная провокация боевиков зафиксирована в Новгородском.

По данным штаба АТО, в целом на донецком направлении произошло пять обстрелов.

На мариупольском направлении произошел 21 обстрел. Боевики сместили активность к приморским рубежам Водяное - Лебединское - Широкино, где в общей сложности произошло 15 обстрелов. В частности, в Водяном и Широкино произошло по одному минометному обстрелу, также вражеские снайперы дважды открывали огонь по позициям сил АТО в этом районе.





За минувшие сутки, 20 января, террористы 25 раз обстреляли позиции АТО. Один украинский военный погиб.

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