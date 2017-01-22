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В Японии загорелся нефтеперерабатывающий завод

22.01.2017 18:07
Из поселка, где расположен завод, эвакуированы 3 000 человек
В Японии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Фото: скриншот видео

В поселке Арита западной префектуры Вакаяма (Япония) вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Власти эвакуировали 3 000 местных жителей. Об этом сообщает японское агентство KyodoNews.

Как сообщают местные власти, черный дым висел над поселком, однако пострадавших нет.

22 декабря 2016 года в японском городе Итоигава (префектура Ниигата) произошел масштабный пожар, к вечеру охвативший целый квартал. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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