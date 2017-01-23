Сутки в зоне АТО: боевики обстреливали ВСУ 41 раз, ранены четверо
Боевики гибридной армии РФ в течение воскресенья, 22 января 2017 года, 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в Донбассе, в результате чего ранения получили четверо бойцов АТО. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке вели огонь вражеские снайперы.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.
На донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-мм минометы, обстреливая Пески, также здесь вел огонь снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
22 января сообщалось, что боевики обстреляли позиции сил АТО 24 раза, четверо военных ранены.
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