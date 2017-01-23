Карта АТО: в боях с оккупантами за сутки ранены четверо военных

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за 22 января 2017 года ранены четверо военнослужащих, никто не погиб. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За прошедшие сутки среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибших нет, четверо бойцов получили ранения", - сказал военный пресс-атташе.

По словам Мотузяника, ранения военнослужащие получили близ Донецка вследствие обстрела со стороны террористов.

По состоянию на полночь 23 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





На луганском направлении на сутки - 10 обстрелов со стороны противника (все - ночью), на донецком - семь, в Приазовье - 23 обстрела.

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