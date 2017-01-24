Штаб: Боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных
За минувшие сутки террористы 51 раз обстреляли позиции ВСУ. Атаки велись по всем направлениям. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из минометов 120 мм и 82 мм неоднократно гибридные войска РФ вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.
По Новотроицкому и Широкино огонь вели также снайперы.
На луганском направлении из 122 мм артиллерии, минометов 120 мм и 82 мм террористы вели огонь по Троицкому. Из минометов разных калибров обстреляны были Новозвановка и Попасная.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской, где должно было состояться разведение сил.
На донецком направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Зайцево, Опытное.
По Пескам огонь вел снайпер. По Луганскому - БМП боевиков.
Как сообщалось 23 января, за сутки подконтрольные РФ бандформирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных, один украинский военнослужащий получил ранение.
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