Штаб: Боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных

По Новотроицкому, Широкино и Пескам огонь вели снайперы. По Луганскому - БМП боевиков

За минувшие сутки террористы 51 раз обстреляли позиции ВСУ. Атаки велись по всем направлениям. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов 120 мм и 82 мм неоднократно гибридные войска РФ вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.

По Новотроицкому и Широкино огонь вели также снайперы.

На луганском направлении из 122 мм артиллерии, минометов 120 мм и 82 мм террористы вели огонь по Троицкому. Из минометов разных калибров обстреляны были Новозвановка и Попасная.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской, где должно было состояться разведение сил.

На донецком направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Зайцево, Опытное.

По Пескам огонь вел снайпер. По Луганскому - БМП боевиков.

Как сообщалось 23 января, за сутки подконтрольные РФ бандформирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных, один украинский военнослужащий получил ранение.

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