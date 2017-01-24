Сутки в АТО: погибших нет, ранены двое украинских военных

Неспокойно было на Светлодарской дуге, где террористы в течение трех часов открывали огонь по позициям ВСУ, сказал спикер Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

На луганском направлении возобновились активные боевые действия в Попаснянском районе, где эпицентром вражеских обстрелов вчера были украинские позиции вблизи Троицкого.

"Днем там боевики провели ряд вооруженных провокаций. А после 21:00 начали массированный артиллерийский и минометный обстрел в районе Троицкого. Почти без перерывов до полуночи продолжались обстрелы, в течение которых силы оккупанта выпустили более 50 артиллерийских снарядов", - сказал Мотузяник.

Параллельно с этим противник использовал минометы и гранатометы.

Параллельно с 20:00 до 23:00 боевики, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, обстреливали силы АТО в Станице Луганской.

Дважды силы оккупанта нарушили режим тишины севернее Бахмутской трассы - вблизи Крымского.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов, из них восемь с применением орудий и минометов.

На донецком направлении вчера режим тишины сохранялся до обеда. С 14:00 боевики начали активно обстреливать позиции ВСУ в Авдеевский промзоне. "Наряду с легким вооружением, враг применял минометы. После пяти часов перестрелок обстрелы прекратились", - сказал Мотузяник.

Также неспокойно было на Светлодарской дуге, где силы оккупанта течение трех часов открывали огонь по позициям ВСУ.

В районе Донецкого аэропорта было зафиксировано две враждебные провокации, одна из которых - с применением снайперского оружия. Также однократно режим прекращения огня противник нарушил на северной окраинах Горловки.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано шесть вражеских обстрелов, два из которых - с применением минометов.

"На мариупольском направлении районами основных боевых действий были рубежи обороны вблизи Красногоровки и восточные подступы к Мариуполю", - отметил спикер Минобороны.

"В Красногоровке российско-оккупационные войска вели себя агрессивно, проведя один из самых масштабных минометных обстрелов последних месяцев на этом участке фронта - за неполных три часа боевики со стороны Старомихайловки выпустили по позициям сил АТО более 80 мин различных калибров", - подчеркнул Мотузяник.

На линии фронта от Павлополя к Широкино перестрелки продолжались в течение суток. Тяжелое вооружение - минометы - противник применял только на крайнем юге в темное время суток.

В Новотроицком второй день зафиксирован снайпер пророссийских наемников.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 26 вражеских обстрелов, пятая часть которых - из минометов.

За минувшие сутки террористы 51 раз обстреляли позиции ВСУ. Атаки велись по всем направлениям.

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