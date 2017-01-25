Боевики 55 раз нарушили режим тишины: ранен военный
За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 55 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Один украинский военный получил ранение.
На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь.
По Широкино, Гнутово и Лебединском огонь неоднократно вели снайперы.
На луганском направлении из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов боевики обстреляли Новозвановкау и Троицкое. Из 82 мм минометов обстреляли Богуславское.
По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На донецком направлении из 120 мм минометов обстреляли Невельское, из 82 мм минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.
За предыдущие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.
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