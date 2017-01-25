Боевики 55 раз нарушили режим тишины: ранен военный

Под огонь террористов попали Талаковка, Широкино ,Новозвановка, Авдеевка

За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 55 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Один украинский военный получил ранение.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь.

По Широкино, Гнутово и Лебединском огонь неоднократно вели снайперы.

На луганском направлении из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов боевики обстреляли Новозвановкау и Троицкое. Из 82 мм минометов обстреляли Богуславское.

По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении из 120 мм минометов обстреляли Невельское, из 82 мм минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

За предыдущие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.