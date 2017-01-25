НАБУ просит разрешение на заочное расследование против Чауса

Прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены из-за того, что судья скрывается от органа досудебного расследования и объявлен в розыск

25 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство в Соломенский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (так называемое заочное расследование) в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены из-за того, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования и объявлен в международный розыск. О вызове на допрос его проинформировали в соответствии с требованиями законодательства. Соответствующие публикации, как того требует закон, размещены на официальных ресурсах: в газете Урядовый курьер и на сайте НАБУ.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

6 сентября глава САП Назар Холодницкий сообщил, что по его данным, судья Николай Чаус находится в аннексированном Россией Крыму.

В Верховную Раду Украины направлено представление о даче согласия на задержание и арест судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

9 августа, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили на взятке $150 тыс судью Чауса. Судья не был задержан или взят под стражу, поскольку согласно Конституции он имеет судейский иммунитет.

9 сентября глава САП Назар Холодницкий прокомментировал побег опального судьи в оккупированный Крым.

13 сентября сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сделает запрос на розыск Чауса через Интерпол.

21 октября сообщалось, что украинское бюро Интерпола просило центральный офис объявить беглого судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в международный розыск.

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