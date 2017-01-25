Аваков: Задержанная ОПГ угоняла машины депутатов и аппарата АП

По словам министра Арсена Авакова, задержанные сегодня по подозрению в угоне злоумышленники похищали авто высокопоставленных чиновников

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал подробности о задержании преступной организации, которая подозревается хищении элитных автомобилей. Об этом он написал у себя в Facebook.

Ранее сегодня глава департамента уголовного розыска Сергей Князев рассказал, что Нацполиция задержала пятерых участников преступной организации, которые, согласно подозрению, похищали элитные автомобили и возвращали их пострадавшим за вознаграждение.

Организатором преступной схемы был бывший курсант Национальной академии внутренних дел, из вуза его исключили за незаконное хранение наркотиков, известный как "Карп". Он представлялся потерпевшим как человек, имеющий влияние в уголовной среде и возможность за определенную сумму решить вопрос возврата автомобиля.

По словам Авакова, угонщики похищали элитные авто высокопоставленных чиновников. "Банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции, и чувствуя свою безнаказанность настолько вошла в раж, что начала похищать автомобили у государственных должностных лиц, среди которых: народные избранники и чиновники из аппарата Президента Украины", - написал он.

Как удалось задокументировать правоохранитенлям, только за последние годы злоумышленники похитили на территории Киева, Львова, Хмельницкая, Житомира, Ивано-Франковской и Ровенской областей десятки автомобилей марок "Мерседес", "Тайота", "Лексус", "БМВ" престиж-класса, не считая неудачные попытки.

"Сумма причиненного ими ущерба только за этот период составляет десятки миллионов гривен. Кроме того, НИОКР известно, что в 2016 году в Киеве было возвращено владельцам 67 иномарок (об угонах которых было заявлено в полицию), похищенные другими преступными группировками. Причастна к их возвращению ОПГ "Карпа" устанавливается", - отметил Аваков.

"За период деятельности преступная организация стала практически "монополистом" в своем роде, управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Конкуренции не могли выдержать даже ОПГ, возглавляемые чистым криминалом. Ведь для так называемых "блатных" "Карп" работал бы под прикрытием правоохранительных органов, а для остальных - под руководством криминала. На самом деле - сам по себе", - рассказал министр.

По мнению следствия, пострадавших от действий преступного синдиката гораздо больше.

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