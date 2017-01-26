Оккупанты обстреляли из Града село в Луганской области - штаб

Сегодня ночью российские захватчики накрыли огнем позиции защитников Новозвановки, выпустив по позициям сил АТО полпакета снарядов из установки БМ-21

В ночь на 26 января 2017 года гибридная российская армия обстреляла из реактивной артиллерии позиции украинских войск в районе села Новозвановка на юг от Попасной в Луганской области. Об этом нарушении минских соглашений о неприменении вооружений такого типа сообщил пресс-центр штаба АТО на своей Facebook-странице.

По данным военных, примерно в 02:00 ночи оккупанты выпустили около 20 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.

Обстрел продолжался несколько минут.

Новозвановка на карте региона:

В штабе АТО добавили, что потерь среди военнослужащих и мирного населения в результате огневого налета российско-террористических войск нет.

Вчера, 25 января, оккупанты обстреливали Красногоровку близ Донецка из переносных систем Град-П.

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