Во Львовской области пьяные подростки подожгли школу

По словам учеников, они хотели похитить классный журнал

В Турке Львовской области двое подростков, братья 13-ти и 14 лет, в состоянии алкогольного опьянения подожгли местную школу, чтобы, по их словам, украсть классный журнал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области.



Согласно сообщению, 29 января, около 21.30 несовершеннолетние вынули стекло и проникли в помещение школы. После этого они облили входную дверь в класс, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли ее, а также повредили входную дверь в кабинет завуча.

По их словам, они хотели похитить классный журнал.

Огонь разгорелся настолько, что охватил перекрытия между этажами.

Полиция возбудила уголовное производство по факту умышленной порчи имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Родители школьников будут привлечены к уголовной ответственности.

На днях на юге Англии четверо детей были доставлены в больницу из-за опасений, что они могли употребить кокаин в школе, приняв его за конфеты.

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