Угроза катастрофы: ситуация в Авдеевке на 15:00

Несмотря на продолжающиеся обстрелы, Донецкая ОВГА держит под контролем ситуацию в Авдеевке. Ситуация на Коксохиме также контролируется

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману о ситуации в Авдеевке. Об этом Жебривский сообщил у себя в Facebook.

По словам Жебривского, президент Порошенко и премьер-министр держат ситуацию в Авдеевке под личным контролем.

Ситуация в городе

"Обстрелы Авдеевки не прекращающиеся. Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - сообщил Жебривский.

Он также добавил, что на усиление Авдеевки прибыло четыре кареты скорой помощи из Константиновки.

Пресс-секретарь Жебривского Олесь Пограничный в комментарии ЛІГА.net рассказал, что ситуация в городе находится под контролем ОВГА.

"Эвакуация не происходит, это была подготовка к эвакуации, которую проведут в случае обострения ситуации. Сейчас идет речь только о том, чтобы забрать тяжелобольных, забрать людей с особыми потребностями, которые находятся дома", - сообщил он.

Пограничный добавил, что в город привезли много дизель-генераторов, работают пункты обогрева.

Относительно обстрелов в районе Авдеевки, в комментарии ЛІГА.net спикер штаба АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что враг проявляет боевую активность.

Ситуация на Коксохиме

По словам Пограничного, ситуация на Коксохиме сложная, пока удалось предотвратить полную остановку предприятия.

"Сейчас на Коксохиме удалось подключить газ и температуру теплоносителя подняли до 44 градусов. Это по крайней мере на градус в домах будет теплее", - сообщил он.

Вместе с тем, Пограничный добавил, что если в ближайшее время ремонтники не будут допущены на место разрыва линии электроснабжения, слова директора завода Мусы Магомедова о полной остановке Коксохима могут исполниться.

Ситуация на фронте

Ситуация в зоне боевых действий остается сложной, но контролируемой, отметил спикер штаба АТО Александр Мотузяник. "Относительно ситуации на линии соприкосновения по состоянию на 15:00 в целом есть информация о 25 обстрелах. По предварительной информации, есть двое раненых, один военный получил боевую травму", - сказал он.

Вечером 30 января в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

Было объявлено чрезвычайное положение. Генералы РФ в СЦКК блокируют попытки ремонтных работ, гарантии прекращения огня на время ремонта были получены только утром.

Ночью и утром 31 января 2017 года гибридная российская армия выпустила более сотни реактивных снарядов БМ-21 Град из жилых кварталов Донецка. Утром оккупанты вновь пошли в наступление, но были отброшены с потерями.

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