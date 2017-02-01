Из Авдеевки начинают вывозить людей

Власти Донецкой области заявляют, что желающих покинуть Авдеевку очень мало

По состоянию на утро 1 февраля из Авдеевки выехали 200 человек, массовой эвакуации нет. Об этом рассказал замгубернатора Донецкой области Евгений Вилинский в эфире канала 112 Украина.

"У нас есть список людей, которые хотят уехать. Часть из них выехала вчера своим транспортом. Мы готовы предоставить им места для размещения в Святогорске, Мариуполе, Краматорске, Славянске и Константиновке", - сообщил Вилинский.

Массовой эвакуации нет. Есть надежда, что в городе начнут проводить ремонтные работы для возобновления передачи тепла жителям Авдеевки, передает замгубернатора области.

Горячая линия штаба по эвакуации в Авдеевке - (095) 215-10-03.

Читайте также: Ситуация в Авдеевке: работают 11 пунктов обогрева

30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы. Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются далеко на окраинах.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.