Взрыв газа под Харьковом: число погибших увеличилось до четырех

В крайне тяжелом состоянии в медицинском учреждении остается 23-летняя девушка. У нее 60% ожогов тела, а также ушиб грудной клетки и живота

В Харькове количество погибших в результате взрыва газа увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили медики харьковской больницы скорой и неотложной помощи, куда доставили пострадавших в результате взрыва газового баллона 28 января в поселке Слобожанское Змиевского района, передает УНИАН.

По данным медиков, вчера, 31 января, в 22:30 в больнице скорой и неотложной помощи скончался 23-летний мужчина, который получил 95% ожогов тела.

В крайне тяжелом состоянии в медицинском учреждении остается 23-летняя девушка. У нее 60% ожогов тела, а также ушиб грудной клетки и живота.

Ранее сообщалось о трех погибших: в больнице скончались двое рабочих и владелец квартиры. Полученные ими ожоги оказались несовместимыми с жизнью.

Взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажного дома в поселке Слобожанское Змиевского района 28 января 2017 года. В результате пострадали пять человек: 43-летний хозяин квартиры, его 23-летний сын, 23-летняя подруга сына и двое наемных рабочих в возрасте 51 и 23 года.

По данным правоохранителей, взрыв произошел из-за нарушения правил пользования газовым баллоном при выполнении ремонтных работ, связанных с монтажом натяжного потолка.

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