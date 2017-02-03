Обстрел Авдеевки: британского журналиста прооперировали в Днепре

В Минобороны сообщили, что днепровские хирурги четыре час боролись за спасение зрения британского фотокорреспондента, получившего ранение в Авдеевке

В Днепре хирурги сумели предотвратить потерю зрения у британского фотожурналиста Кристофера Нанна, раненого вчера в Авдеевке. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер Минобороны, полковник Оксана Гаврилюк.

"В течение четырех часов лучшие хирурги Днепра боролись за спасение зрения Кристофера Нанна - британского фотокорреспондента. Врачи утверждают, что после проведенной операции появилась надежда, что Кристофер будет видеть на оба глаза", - сообщила Гаврилюк.

"Но это будет очень долгий лечебно-реабилитационный процесс. Также хирурги отметили профессионализм военных медиков, оказывавших ему первую медицинскую помощь", - добавила она.

Ранее сообщалось, что раненного в результате обстрела в Авдеевке британского фотографа отправили в Днепр в областную больницу им. И.Мечникова.

Вчера вечером, около 19:00, оккупанты обстреляли Авдеевку из разных видов оружия: в результате были повреждены много зданий, погиб один сотрудник ГСЧС и одна мирная жительница.

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