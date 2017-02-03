Штаб: боевики у Авдеевки стреляют с интервалом в 20 минут
Подконтрольный РФ бандформирования продолжают обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки. Как сообщает пресс-центр АТО, террористы используют танки, тяжелую артиллерию и минометы.
"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск в районе Авдеевки. В течение всего дня враг неоднократно применял оружие, запрещенное минского договоренностями. Днем противник стрелял из танков, минометов 120 и 82 миллиметра и артиллерии калибром 152 миллиметра провоцируя огонь", - сказано в сообщении.
"С интервалами около двадцати минут обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки продолжаются до сих пор", - добавили в штабе.
Вчера вечером, около 19:00, оккупанты обстреляли Авдеевку из тяжелого вооружения: в результате погиб один сотрудник ГСЧС и одна мирная жительница, были повреждены много зданий.
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