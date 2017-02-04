В Херсоне мужчина ранил ножом шесть человек, включая ребенка

Житель Херсона ворвался в квартиру своих соседей, которые праздновали день рождения, и кинулся на них с ножом

В Херсоне 47-летний мужчина ворвался в квартиру соседей и ранил ножом пятерых взрослых и одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Информация об инциденте поступила вечером 3 февраля, около 20:50.

Согласно сообщению, полиция выяснила, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения, когда около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, который проживает этажом ниже. "Мужчина начал наносить присутствующим удары ножом", - сказано в сообщении.

В результате происшествия получили ранения шесть человек - пять взрослых и один ребенок. Все они были госпитализированы в больницу.

Начало уголовное производство по статье 15, п. 1, части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство, - ред.) УК.

Ранее в Днепровском районе Киева мужчина ударил ножом сожительницу на глазах у ее детей и скрылся. Пострадавшая скончалась.

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