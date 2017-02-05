В Харькове столкнулись два трамвая: пострадала женщина
В Харькове из-за неисправности механизма переключения стрелок с рельс сошел трамвай в тот момент, когда ему навстречу двигался другой. В результате столкновения пострадала 49-летняя женщина. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции Харькова, передает Укринформ.
Столкновение произошло недалеко от Южного вокзала Харькова на улице Конарева.
Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
2 февраля в Днепре столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека, еще трое получили травмы различных степеней тяжести.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
04.02.17
12:18
-
04.02.17
13:40
-
04.02.17
12:55
-
04.02.17
12:42
-
04.02.17
08:40