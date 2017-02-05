В Харькове столкнулись два трамвая: пострадала женщина

Один из трамваем сошел с рельс и протаранил другой

В Харькове из-за неисправности механизма переключения стрелок с рельс сошел трамвай в тот момент, когда ему навстречу двигался другой. В результате столкновения пострадала 49-летняя женщина. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции Харькова, передает Укринформ.

Столкновение произошло недалеко от Южного вокзала Харькова на улице Конарева.

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

2 февраля в Днепре столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека, еще трое получили травмы различных степеней тяжести.

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