В Волынской области госисполнитель погорел на взятке в $1500

Силовики задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере $1500 начальником управления государственной исполнительной службы области

Прокуратура Волынской области совместно с УСБУ задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере $1500 начальником управления государственной исполнительной службы области. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Прокуратура Волынской области совместно с УСБУ задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере 1 500 долларов начальником управления Государственной исполнительной службы области", - написал Луценко, но фамилию задержанного уточнять не стал.

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