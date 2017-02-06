В Волынской области госисполнитель погорел на взятке в $1500
06.02.2017 13:50
Силовики задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере $1500 начальником управления государственной исполнительной службы области
Фото: facebook.com
Прокуратура Волынской области совместно с УСБУ задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере $1500 начальником управления государственной исполнительной службы области. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Прокуратура Волынской области совместно с УСБУ задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере 1 500 долларов начальником управления Государственной исполнительной службы области", - написал Луценко, но фамилию задержанного уточнять не стал.
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