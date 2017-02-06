В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума

Правоохранители обвиняют гражданку Украины в организации и обеспечении проведения сепаратистского "референдума" в Счастье и Троицком районе

В Луганской области будут судить гражданку Украины по обвинению в организации и обеспечении проведения так называемого "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР в городе Счастье и Троицком районе весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Обвинительный акт передан в суд в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



"Указанное лицо, выполняя отведенную ему роль, занималось организационными вопросами по проведению референдума, а именно: формировало "участковые избирательные комиссии" из числа местных жителей, определяло места расположения "участков", осуществляло инструктаж с членами "комиссий" по вопросам проведения "референдума" и тому подобное", - говорится в сообщении.



Как отметили в прокуратуре, поскольку подозреваемая скрывается от органов следствия, прокуратуры и суда на временно оккупированной территории с целью избежания уголовной ответственности, она объявлена в розыск и на основании постановления следственного судьи в отношении нее проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.



Обвиняемой грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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1 февраля 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила о завершении досудебных расследований против двух граждан России, подозреваемых в участии в террористических организациях и ведении агрессивной войны против Украины.



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