USD:  27.19  27.67   EUR:  29.03  29.87  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума

06.02.2017 15:52
Правоохранители обвиняют гражданку Украины в организации и обеспечении проведения сепаратистского "референдума" в Счастье и Троицком районе
В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума

В Луганской области будут судить гражданку Украины по обвинению в организации и обеспечении проведения так называемого "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР в городе Счастье и Троицком районе весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвинительный акт передан в суд в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Указанное лицо, выполняя отведенную ему роль, занималось организационными вопросами по проведению референдума, а именно: формировало "участковые избирательные комиссии" из числа местных жителей, определяло места расположения "участков", осуществляло инструктаж с членами "комиссий" по вопросам проведения "референдума" и тому подобное", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, поскольку подозреваемая скрывается от органов следствия, прокуратуры и суда на временно оккупированной территории с целью избежания уголовной ответственности, она объявлена в розыск и на основании постановления следственного судьи в отношении нее проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Обвиняемой грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также: Донецкая область: двое парней приговорены к тюрьме за сепаратизм

1 февраля 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила о завершении досудебных расследований против двух граждан России, подозреваемых в участии в террористических организациях и ведении агрессивной войны против Украины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 