Прокуратура передала в суд дело "депутата" псевдопарламента ЛНР

Псевдопарламентария обвиняют в действиях по свержению конституционного строя, сепаратизме и участии в деятельности террористической организации

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "депутата" псевдопарламента террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



"Парламентария" обвиняют в действиях по свержению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), сепаратизме (ч. 2 ст. 110 УК Украины) и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).



"Весной 2014 года гражданин Украины принимал участие в "выборах" в так называемый "Народный совет ЛНР" и принял присягу "депутата законодательного органа". В настоящее время сообщник террористов продолжает осуществлять так называемую "законотворческую деятельность", чем обеспечивает функционирование террористической организации ЛНР", - сообщили в прокуратуре.



Как отмечают правоохранители, поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия, прокуратуры и суда на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении него проведено специальное досудебное (заочное) расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

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6 февраля 2017 года сообщалось, что в Луганской области будут судить гражданку Украины по обвинению в организации и обеспечении проведения так называемого "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР весной 2014 года.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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