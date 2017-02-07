Незаконная добыча янтаря: в Олевск отправилась бригада Нацгвардии
В связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря, в Олевск Житомирской области отправлена Первая бригада оперативного назначения Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-центр НГУ.
"Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предотвращения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря", -сказано в сообщении.
В Нацгвардии отметили, что в 2016 году в Житомирской области военнослужащие НГУ раскрыли 41 преступление по незаконной добыче янтаря.
Фото: ngu.gov.ua
16 января в Олевске Житомирской области в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин погиб один человек, шестеро получили ранения.
Через две недели после инцидента генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу о смертельной перестрелке в Олевске правоохранители провели масштабные обыски в регионе. В результате было изъято около 500 кг янтаря, а также оружие.
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