Незаконная добыча янтаря: в Олевск отправилась бригада Нацгвардии

Военнослужащие Нацгвардии отправились на службу в Олевск Житомирской области из-за обострения ситуации с незаконной добычей янтаря

В связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря, в Олевск Житомирской области отправлена Первая бригада оперативного назначения Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-центр НГУ.

"Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предотвращения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря", -сказано в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что в 2016 году в Житомирской области военнослужащие НГУ раскрыли 41 преступление по незаконной добыче янтаря.







Фото: ngu.gov.ua

16 января в Олевске Житомирской области в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин погиб один человек, шестеро получили ранения.

Через две недели после инцидента генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу о смертельной перестрелке в Олевске правоохранители провели масштабные обыски в регионе. В результате было изъято около 500 кг янтаря, а также оружие.

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