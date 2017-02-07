В Тернополе женщина умерла от переохлаждения - полиция
Во вторник утром, 7 февраля, в Тернополе умерла 90-летняя женщина. Экспертиза установила, что тернопольчанка умерла от переохлаждения, сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
Утром, около 07:52 местная жительница уведомила полицию о том, что на улице Микулинецкой обнаружила тело женщины. Полиция прибыла на место и установила, что это 90-летняя жительница областного центра.
По словам следователя, в руке у погибшей был полиэтиленовый сверток с деньгами, часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела 11 тыс 600 грн.
"Женщина жила сама, но имеет дочь и сына. Последние периодически посещали мать, потому что она иногда теряла память и начинала блудить", - рассказали в полиции.
По мнению родственников, у женщины случился очередной приступ, и она, не контролируя своих действий, решила поехать в другой регион.
"Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружили", - сказано в сообщении.
Сегодня, 7 февраля, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание.
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