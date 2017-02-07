Убийство Павла Шеремета: полиция отрабатывает пять версий

На запрос издания Украинская правда в Нацполиции ответили, что отрабатывают пять версий относительно мотивов убийства Павла Шеремета

Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства одного из руководителей Украинской правды Павла Шеремета. Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос издания.

"По информации, предоставленной Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, сообщаем, что ГСУ Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12016100000001206 от 20.07.2016 по факту умышленного убийства Шеремета П.Г." - заявили в полиции.

В полиции сообщили, что на сегодня в уголовном производстве отрабатываются такие версии относительно возможных мотивов совершения убийства:

1. Совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью на территориях РФ и Беларуси;

2. Ошибка в объекте преступления, а именно - готовилось убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы;

3. Профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

4. Дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

5. Конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета относительно его семейного, коммерческого и финансового положения.

По данным правоохранителей, к расследованию привлечены сотрудники Нацполиции и Службы безопасности.

Полицейские отдельно отметили, что не предоставляли депутату Верховной Рады Антону Геращенко материалы этого уголовного производства.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. На данном этапе разглашение иных сведений негативно повлияет на результаты его проведения", - сказали в НПУ.

Журналисты отметили, что эта информация отвечает лишь на один из 14 вопросов, содержащихся в запросе издания к правоохранителям.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство.

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