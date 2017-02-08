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В Николаеве перевернулась машина скорой помощи

08.02.2017 05:24
Водитель машины скорой пытался увернуться и не наехать на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть
В Николаеве перевернулась машина скорой помощи
Фото: NovostiN

Вечером во вторник, 7 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает местный ресурс NovostiN.

УАЗ 452 ехал из областной больницы, куда отвезли больного ребенка. В машине был водитель, фельдшер и врач. Никто не пострадал.

Перед скорой на дорогу внезапно выбежал человек и водитель резко повернул налево, пытаясь избежать наезда. Автомобиль занесло, он выехал за пределы проезжей части, врезался в чугунный забор и перевернулся. 

Машина скорой получила значительные механические повреждения.

Пешехода, который выбежал на проезжую часть, задержали и передали полиции. Сообщается, что он мог быть в состоянии алкогольного опьянения. 

 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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