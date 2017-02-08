В Николаеве перевернулась машина скорой помощи

Водитель машины скорой пытался увернуться и не наехать на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть

Вечером во вторник, 7 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает местный ресурс NovostiN.



УАЗ 452 ехал из областной больницы, куда отвезли больного ребенка. В машине был водитель, фельдшер и врач. Никто не пострадал.



Перед скорой на дорогу внезапно выбежал человек и водитель резко повернул налево, пытаясь избежать наезда. Автомобиль занесло, он выехал за пределы проезжей части, врезался в чугунный забор и перевернулся.



Машина скорой получила значительные механические повреждения.

Пешехода, который выбежал на проезжую часть, задержали и передали полиции. Сообщается, что он мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.