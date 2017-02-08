"Вжух! И прилетел Шмель". Реакция соцсетей на ликвидацию Гиви

Сегодняшнее уничтожение неизвестными одного из наиболее одиозных полевых командиров террористов ДНР вызвало фурор в украинских соцсетях

В утренние часы 8 февраля 2017 года на базе незаконного вооруженного формирования "Сомали" оккупационных войск РФ в Донецке был уничтожен террорист Михаил Толстых. Для ликвидации неизвестные якобы применили реактивный огнемет Шмель. Боевики традиционно обвинили в убийстве своего подельника, известного по уголовной кличке "Гиви", украинские спецслужбы и заявили, что "уже вышли на след диверсантов".

Силы спецопераций Украины не менее традиционно хранят молчание в СМИ-эфире.

Взорванный "на рабочем месте" террорист отличался особой жестокостью к пленным бойцам АТО, гражданским, принимал участие в обстрелах городов и сел из тяжелого вооружения, а также мародерствовал. Уничтожение уроженца Иловайска, который до войны служил в украинской армии, а с ее началом предал родину и перешел на службу к оккупантам, стало информационным событием №1 в соцсетях.

LIGA.net собрала некоторые высказывания, фотожабы и другие реакции на смерть боевика из Facebook и Twitter.





















































































































































































До ликвидации боевика он был ранен в конце января в боях под Авдеевкой.

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16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на его ликвидацию была незамедлительной.

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