"Вжух! И прилетел Шмель". Реакция соцсетей на ликвидацию Гиви
В утренние часы 8 февраля 2017 года на базе незаконного вооруженного формирования "Сомали" оккупационных войск РФ в Донецке был уничтожен террорист Михаил Толстых. Для ликвидации неизвестные якобы применили реактивный огнемет Шмель. Боевики традиционно обвинили в убийстве своего подельника, известного по уголовной кличке "Гиви", украинские спецслужбы и заявили, что "уже вышли на след диверсантов".
Силы спецопераций Украины не менее традиционно хранят молчание в СМИ-эфире.
Взорванный "на рабочем месте" террорист отличался особой жестокостью к пленным бойцам АТО, гражданским, принимал участие в обстрелах городов и сел из тяжелого вооружения, а также мародерствовал. Уничтожение уроженца Иловайска, который до войны служил в украинской армии, а с ее началом предал родину и перешел на службу к оккупантам, стало информационным событием №1 в соцсетях.
LIGA.net собрала некоторые высказывания, фотожабы и другие реакции на смерть боевика из Facebook и Twitter.
До ликвидации боевика он был ранен в конце января в боях под Авдеевкой.
Смотрите также: Появилось видео с места ликвидации террориста Гиви: подробности
16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на его ликвидацию была незамедлительной.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:27
-
12:25
-
13:32
-
12:19
-
12:20