ИС: уточнен состав и вооружение переброшенных к Макеевке войск РФ

Недоукомплектованность подразделения боевиков, которое атакует позиции ВСУ под Авдеевкой, достигает 40%: в Донецке набирают в состав НВФ всех подряд

Переброска через Макеевку одной из БТГр российских войск осуществлялась несколькими группами в течение двух суток. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

В составе БТГр - восемь танков, 22 бронемашины - в основном БМП-1 и БМП-2 (в том числе в виде разведывательных модификаций и КШМ), также модернизированные МТЛБ, БТР-70, БТР-80, 16 грузовиков (в том числе четыре кунга), два джипа, четыре ГАЗ-66, шестиорудийная батарея гаубиц Д-30/30А с Уралами и четыре 152-мм САУ Акация на тралах.

Двигались группами по пять-шесть единиц техники, преимущественно в сумерках или в темное время суток по разным дорогам. Войска перебрасывались в северном направлении, личный состав переодет в форму местных боевиков.

Главари ДНР экстренно доукомплектовывают боевиками подразделение, принимающее участие в боях на авдеевском направлении и несущее серьезные потери. "Некомплект" в подразделении достигает 40%. Помимо преподавателей и слушателей "Донецкого военного училища" под Авдеевку набирают в ряды боевиков осужденных с оккупированной территории.

Также подкрепление получила и "стахановская группа" оккупантов. В район Брянки, Ирмино и Первомайска прибыло восемь БТР-70/80, 12 грузовиков (в том числе бронированных Камазов) и около пяти тягачей МТЛБ.

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Сейчас в больницах Донецка находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане РФ), свободных мест в больницах почти не осталось. По данным информаторов ИС, хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает, а морги города переполнены.

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Среди населения Горловки распространяются слухи о готовящихся провокациях со стороны боевиков ДНР в виде обстрелов некоторых районов с целью дискредитации ВСУ. При этом в подразделениях "спецслужб ДНР" в городе с начала обострения ситуации на фронте наблюдается резкий рост панических настроений: распространяются слухи о том, что "возвращается Украина". Подобные настроения зафиксированы и среди боевиков ЛНР: местные из банд в районах Первомайска, Ирмино и Кадиевка советуют родным и знакомым "собирать чемоданы", так как, по их словам, "назревает нечто очень горячее".

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