В доме жителя Хмельницкой области нашли арсенал оружия: фото

Полицейские обнаружили шесть автоматов, 11 пистолетов, четыре ружья, два магазина с патронами, 25 гранат, почти 4 тысячи патронов и многое другое

Сотрудники полиции Хмельницкой области в ходе обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом на брифинге сообщил начальник полиции области Николай Семенишин, передает пресс-служба ГУ Нацполиции.



"Наши работники изъяли шесть автоматов Калашникова, запчасти к ним, 11 пистолетов различных марок (ПМ, Форт-12, Glock BBM 315, Stalker-M906, Байкал), револьвер, четыре ружья (одно из них - с оптическим прицелом), один карабин, два снаряженных патронами магазина, восемь предметов, похожих на глушители, 25 предметов, похожих на гранаты (Ф-1, РГД-5, ВОГ-17, РГ-42), 23 запала, 3900 патронов различного калибра к пистолетам и ружьям разных марок", - сообщил Семенишин и добавил, что некоторые пистолеты и ружье с оптическим прицелом были снаряжены патронами.

В настоящее время вся изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Мужчина, в доме которого обнаружили арсенал, задержан.

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4 февраля 2017 года сообщалось, что Служба безопасности совместно с прокуратурой разоблачила военнослужащего одной из воинских частей Херсонской области, который торговал боеприпасами.

Фото: hm.npu.gov.ua



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