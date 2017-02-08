В оккупированном Крыму 49 населенных пунктов остались без света
В оккупированном Крыму в 49 населенных пунктах отмечаются проблемы с электроснабжением из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении сепаратистов.
"По состоянию на 10:00 электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 - частично. Всего без электроснабжения находятся 9222 человека. Наибольшее количество отключенных населенных пунктов отмечается в Раздольненском и Первомайском районах", - отмечается в сообщении.
В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 33 бригады РЭС - 97 человек, 33 единицы техники. Работы будут продолжаться в течение суток.
7 февраля сообщалось, что В Крыму российские оккупанты арестовывают имущество местных жителей по старым спискам якобы из-за долгов перед украинскими банками.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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