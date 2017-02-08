В Одесской области произошло землетрясение
Жители юга Одесской области почувствовали землетрясение утром в среду, 8 февраля, передает Трасса Е-95.
Как обычно, на юге области ощущались отголоски землетрясения в Румынии (4,4 балла) - в сейсмоактивной зоне Вранча. Эпицентр находился в 4 км от города Нережу, на глубине почти 130 километров.
Жители Болграда в 11:54 ощутили два явных толчка. С полок попадала посуда, раскачивались люстры. Многие, испугавшись, вышли на улицу.
28 января 2017 года в сейсмоактивной зоне Вранча в 8 километрах от города Нережу в Румынии около 01.20 произошло землетрясение магнитудой 5,6. Центр подземных толчков находился на глубине 81 км. Землетрясение ощутили в столице Молдовы Кишиневе, а также в нескольких городах Украины.
24 сентября 2016 года в Румынии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Эпицентр его находился 145 километрах северней Бухареста.
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