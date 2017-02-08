В Одесской области произошло землетрясение

На юге области ощущались отголоски землетрясения в Румынии (4,4 балла). Эпицентр находился в 4 км от города Нережу, на глубине 130 км

У людей с полок падали книги и фигурки (фото - trassae95.com)

Жители юга Одесской области почувствовали землетрясение утром в среду, 8 февраля, передает Трасса Е-95.

Как обычно, на юге области ощущались отголоски землетрясения в Румынии (4,4 балла) - в сейсмоактивной зоне Вранча. Эпицентр находился в 4 км от города Нережу, на глубине почти 130 километров.

Жители Болграда в 11:54 ощутили два явных толчка. С полок попадала посуда, раскачивались люстры. Многие, испугавшись, вышли на улицу.





28 января 2017 года в сейсмоактивной зоне Вранча в 8 километрах от города Нережу в Румынии около 01.20 произошло землетрясение магнитудой 5,6. Центр подземных толчков находился на глубине 81 км. Землетрясение ощутили в столице Молдовы Кишиневе, а также в нескольких городах Украины.

24 сентября 2016 года в Румынии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Эпицентр его находился 145 километрах северней Бухареста.

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