Минобороны о ликвидации боевика Гиви: У него было много врагов

В Минобороны подтвердили факт уничтожения пророссийского наемника Гиви в оккупированной Макеевке Донецкой области

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил факт ликвидации главаря террористической группировки Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Сегодня утром в Макеевке был убит Михаил Толстых по прозвищу Гиви, так называемый полковник российско-оккупационных войск, главарь так называемого бандформирования Сомали", - сказал Мотузяник.

Он напомнил о многочисленных военных преступлениях боевика.

"Толстых еще с весны 2014 года принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск и сделал быструю "карьеру", став одним из так называемых пиар-героев боевиков и российской пропаганды. Однако зловещую славу и награды от оккупационной администрации он получил, запятнав свои руки кровью украинцев. На совести Гиви - обстрелы городов и сел из тяжелого вооружения, издевательства над заложниками, украинскими военными, жестокое обращение с гражданскими, мародерство и другие военные преступления", - подчеркнул Мотузяник.

По его словам, в последнее время бандформирование Гиви понесло тяжелые потери в результате многочисленных бессмысленных атак позиций украинских военных под Авдеевкой, как в донецком аэропорту осенью 2014 года. "У него было много врагов", - сказал Мотузяник.

Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.

В сети появилось видео с места ликвидации боевика террористической организации ДНР Гиви - его кабинета на базе подразделения Сомали.

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

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