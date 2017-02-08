Полиция: автомобиль Шеремета был взорван самодельным устройством

В полиции сообщили, что смерть журналиста Павла Шеремета наступила через полчаса после взрыва, из тела были изъяты порядка 30 осколков

Причиной смерти журналиста Павла Шеремета стали травматический шок и большая кровопотеря. Об этом, ссылаясь на результаты экспертизы, сообщил заместитель и.о. главы Нацполиции Александр Вакуленко, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, смерть наступила через полчаса после взрыва. Из тела были изъяты порядка 30 осколков.

Автомобиль Subaru, в котором погиб Шеремет, был взорван самодельным устройством с активной частью от противопехотной мины МОН-50, добавил Вакуленко.

По его словам, следствие пришло к выводу, что под автомобилем взорвалось самодельное устройство осколочно-фугасного действия. Оно крепилось с внешней стороны, на днище авто, под водительским сиденьем, и его взрывная сила была направлена вверх.

Вакуленко добавил, что эксперты провели экспримент в полигонных условиях, в том числе взорвав аналогичное взрывное устройство под автомобилем. Результаты эксперимента показали, что повреждение кузова авто и дорожного покрытия похожи на повреждения Subaru, в котором ехал Шеремет.

8 февраля 2017 года в полиции заявили, что наиболее вероятной версией убийства журналиста Украинской правды Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.

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