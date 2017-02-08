Следствие изучает 150 терабайтов информации с камер наблюдения

Глава Нацполиции Князев сообщил, что видеокамеры зафиксирвали лиц, которые закладывали взрывчатку под автомобиль Шеремета и их маршрут движения

Следствие изучает около 150 терабайтов информации с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали в том числе подготовку к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент LIGA.net.

"Это лица, которые накануне совершения преступления находились в районе проживания потерпевшего Павла Шеремета, и своим поведением обратили на себя внимание следствия", - сказал Князев, комментируя видео.

По его словам, указанные лица могли следить за Шереметом, его транспортом, или планировать пути подхода и отхода во время закладки взрывчатого вещества и его детонации. "Почему именно эти кадры нас заинтересовали. Мы видим, что в разные дни почти на одних и тех же местах - одни и те же люди, которые, кстати, меняют свою внешность... Они внимательно следят за наличием или отсутствием камер видеонаблюдения на домах и придомовых территориях", - отметил он.

Князев добавил, что видеокамеры зафиксировали лиц, которые закладывали взрывчатку под автомобиль Шеремета и их маршрут движения. Впервые подозреваемые фиксируются камерами на Ярославовом валу, затем поворачивают на улицу Франко, где один из них, предположительно женщина, закладывает взрывчатку, что занимает около 10 секунд. После этого мужчина и женщина поворачивают на улицу Липинского, проходят улицу Гончара, Чеховский переулок.

На видеоматериалах за час до убийства Шеремета зафиксирована женщина, замаскированная париком и очками, которая идет от сквера Чкалова по улице Липинского до перекрестка с улицей Франко. На перекрестке она оборачивается в направлении припаркованного автомобиля, под которым уже установлена взрывчатка.

"Установлено предполагаемое место, с которого подрывник, не привлекая к себе внимания, мог наблюдать как за припаркованным автомобилем, так и за перекрестком Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где произошел взрыв. Через несколько минут после взрыва та же женщина идет в обратном направлении по улице Липинского, обходит место совершения преступления и дальше - в метро", - отметил Князев.

Он добавил, что это только малая часть видеоматериалов, отработанных следствием.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя видео, отметил: "Мы показали в самом начале на видео несколько других людей, которые, с точки зрения следствия, проводили разведку перед совершением преступления... Маршруты их передвижения были атипичны. Это были повторяющиеся ясные движения вокруг будущего места преступления, эти люди снимали на свои гаджеты места расположения видеокамер, переулков, пробовали решетку в одном из мест, что дает основания предполагать, что эти люди были вовлечены в совершение преступления".

На вопрос журналистов, была ли слежка силовиков за Шереметом, Еленой Притулой или другими журналистами Украинской правды, Аваков ответил отрицательно: проверка якобы показала, что ни Нацполиция, ни СБУ такие следственные мероприятия не проводили.

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20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство.

Ранее на запрос УП в полиции ответили, что разрабатывают пять версий мотивов убийства.

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