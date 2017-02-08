Под Тернополем задержан мужчина за развращение 5-летней правнучки
В Тернопольской области правоохранители задержали 65-летнего мужчину по подозрению в развращении пятилетней правнучки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что житель Ровенской области, находясь в гостях у внучки в Чертковском районе Тернопольской области, совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери.
Мать девочки, которая застала родственника за неприличным занятием, обратилась к правоохранителям с соответствующим заявлением.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение несовершеннолетних, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет.
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:36
-
18:56
-
18:31
-
17:26
-
16:04