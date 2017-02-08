Под Тернополем задержан мужчина за развращение 5-летней правнучки

Житель Ровенской области, находясь в гостях у внучки в Тернопольской области, совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери

В Тернопольской области правоохранители задержали 65-летнего мужчину по подозрению в развращении пятилетней правнучки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что житель Ровенской области, находясь в гостях у внучки в Чертковском районе Тернопольской области, совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери.

Мать девочки, которая застала родственника за неприличным занятием, обратилась к правоохранителям с соответствующим заявлением.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение несовершеннолетних, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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