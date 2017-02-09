Боевики накрыли огнем Талаковку: жители остались без света

Талаковка и Гнутово, а также около 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения

Вчера в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка произошел обстрел боевиками, в результате которого осколками была повреждена электростанция. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Талаковка и Гнутово, а также около 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения.

Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждений подстанции остановилась котельная, снабжающая теплом школу и детский садик поселка. По его словам, занятия временно приостановлены.

Жертв или пострадавших среди мирных жителей нет.

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