Боевики накрыли огнем Талаковку: жители остались без света
Вчера в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка произошел обстрел боевиками, в результате которого осколками была повреждена электростанция. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Талаковка и Гнутово, а также около 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения.
Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждений подстанции остановилась котельная, снабжающая теплом школу и детский садик поселка. По его словам, занятия временно приостановлены.
Жертв или пострадавших среди мирных жителей нет.
Боевики из танков обстреляли Авдеевку за минувшие сутки.
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