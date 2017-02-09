Полиция: Херсонский фискал требовал от главы ЧП $4,5 тыс взятки

Чиновника задержали при получении основной части неправомерной выгоды. Взятку сотрудник ГФС якобы требовал за решение "налоговых проблем"

Правоохранители задержали сотрудника управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, якобы требовавшего от директора частного предприятия взятку в размере $4,5 тысячи. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции.



"Замначальника одного из отделов ГУ ГФС в Херсонской области требовал от директора предприятия $4,5 тысячи неправомерной выгоды. За это он пообещал не замечать обнаруженные во время проверки нарушения налогового законодательства", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (взяточничество), правоохранители задокументировали получение чиновником части взятки.



"Во время получения остальных денег его задержали оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи военной прокуратуры Южного региона. У чиновника изъяли $3,5 тысячи, за которые он пообещал решить "налоговые проблемы" директора частного предприятия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Винницкого бизнесмена подозревают в даче взятки майору СБУ



Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных правонарушений.



8 февраля 2017 года сообщалось, что в Днепропетровской области суд приговорил к пяти годам тюрьмы экс-начальника сектора Государственной миграционной службы за получение взятки в размере 1,2 тыс. грн.

Фото: npu.gov.ua



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.