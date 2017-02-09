USD:  27.17  27.59   EUR:  28.85  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Полиция: Херсонский фискал требовал от главы ЧП $4,5 тыс взятки

09.02.2017 11:37
Чиновника задержали при получении основной части неправомерной выгоды. Взятку сотрудник ГФС якобы требовал за решение "налоговых проблем"
Полиция: Херсонский фискал требовал от главы ЧП $4,5 тыс взятки
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители задержали сотрудника управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, якобы требовавшего от директора частного предприятия взятку в размере $4,5 тысячи. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

"Замначальника одного из отделов ГУ ГФС в Херсонской области требовал от директора предприятия $4,5 тысячи неправомерной выгоды. За это он пообещал не замечать обнаруженные во время проверки нарушения налогового законодательства", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (взяточничество), правоохранители задокументировали получение чиновником части взятки.

"Во время получения остальных денег его задержали оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи военной прокуратуры Южного региона. У чиновника изъяли $3,5 тысячи, за которые он пообещал решить "налоговые проблемы" директора частного предприятия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Винницкого бизнесмена подозревают в даче взятки майору СБУ

Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных правонарушений.

8 февраля 2017 года сообщалось, что в Днепропетровской области суд приговорил к пяти годам тюрьмы экс-начальника сектора Государственной миграционной службы за получение взятки в размере 1,2 тыс. грн.

Фото: npu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 