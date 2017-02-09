СБУ: В Днепре местного жителя похитили собственные работодатели

Бизнесмены обвинили потерпевшего в краже средств фирмы и в рамках "компенсации" требовали от него переписать часть имущества

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими освободили мужчину, похищенного его собственными работодателями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Правоохранители получили информацию, что в областном центре двое неизвестных силой похитили местного жителя и вывезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что мужчину выкрали двое его работодателей и удерживают в арендованном помещении в поселке Таромское под Днепром.



Как установили сотрудники СБУ, предприниматели во время аудита собственной фирмы обнаружили недостачу нескольких тысяч гривен, в краже которых обвинили подчиненного.



"Для "возмещения" якобы причиненных убытков коммерсанты похитили его и заставляли переписать часть имущества на третье лицо. Одного из злоумышленников правоохранители "взяли" во время освобождения заложника", - сообщили в спецслужбе.



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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).



Сейчас правоохранители пытаются задержать второго похитителя.



6 февраля 2017 года сообщалось, что в Николаеве правоохранители задержали четырех рэкетиров, которые систематически требовали деньги с местных жителей.



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